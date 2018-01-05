NASA запускает 2 миссии для изучения ближайшего космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило в четверг, что запустит две миссии для исследования неизвестной части космоса в 96 км над поверхностью Земли.В январе 2018 года на борту коммерческого спутника связи будет запущена миссия Глобальных наблюдений за конечностью и диском (GOLD), а в этом году стартует космический зонд по изучению ионосферы Ionospheric Connection Explorer (ICON), сообщает NASA.GOLD и ICON будут собирать данные для изучения пограничной области между Землей и открытым космосом, где частицы атмосферы планеты сталкиваются с электрически заряженными электронами и ионами солнечного ветра.Эти слои околоземного космического пространства все чаще становятся частью человеческих интересов, поскольку являются местом распространения радиосигналов, используемых для управления самолетами, кораблями и спутниками глобальной системы позиционирования.Эти две миссии являются взаимодополняющими. ICON будет работать на околоземной орбите на высоте 560 км над Землей, чуть выше ионосферы. GOLD заработает на геостационарной орбите над Западным полушарием, на высоте около 35 398 км над поверхностью планеты. Через каждые полчаса он будет создавать полный вид ионосферы и верхней атмосферы под ней.