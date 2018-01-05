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«Неблагополучная, потому что многодетная!»


Добавлено: 05 янв 2018 в 19:35, Категория: Политика
«Неблагополучная, потому что многодетная!»

Известный блогер Александр Сафронов снял интервью с Анастасией Демидовой после ее обращения в партию КПРФ. Она - мать шестерых детей, которая вместе с мужем переехала в станицу Динскую на Кубани из города, то есть она коренной житель Краснодарского края. Именно с этого момента, с сентября 2017-ого года, по ее словам, у ее семьи сразу начались проблемы, так как органы опеки поставили вопрос об изъятии детей из семьи.

Семья снимает дом, но при этом уже есть договоренности о последующем выкупе недвижимости. Перед переездом жилье было не в самом лучшем состоянии, но сейчас уже практически довели до ума. Анастасия Демидова рассказала о том, что после осмотра газовой службой, несмотря на то, что дом арендованный, семья заменила котел, как было рекомендовано сотрудником.

По словам Анастасии Демидовой, представители отдела по делам несовершеннолетних. Регулярно приходят к ним в гости. По ее словам, первой претензией был вопрос не всех убранных комнат в доме, но дело было накануне ремонта, поэтому все вещи были сложены в одной комнате, так как планировалась покраска и штукатурка стен.

- Мне тут же сказали, что изымут детей, - рассказала Анастасия Демидова.

По ее словам, из всех кто приходил к ним в дом никто никаких документов не оставил и не предъявлял. Анастасия Демидова рассказала о том, что как-то сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних пришли утром, а ремонт она с мужем закончила делать в половину третьего утра.

- Тогда претензии были о том, что не поставлена третья детская кроватка, - рассказала Анастасия Демидова, говоря о том, что просто не успели это сделать.

По ее словам, несмотря на то, что мебель была, сотрудники заявили «делайте, что хотите: покупайте, рожайте, но мебель чтоб была». Многодетная мама отмечает, что не было смысла перед ремонтом завозить мебель полностью, так как ее можно просто испортить.

- Дальше они начали к нам постоянно ходить. Последний раз пришла Юлия Склярова, - рассказала Анастасия Демидова, говоря о том, что сотрудник ПДН заявила, чтобы муж в обязательном порядке заехал к ней.

По ее словам, она рассказала о том, что это было невозможно в указанное Юлией Скляровой время, так как муж работает до 23-24 часов и просто технически не может отпроситься с работы.

- Она перезвонила моему мужу на следующий день и сказала, что у мужа есть десять минут, чтобы приехал, в противном случае Юлия Склярова заявила, что посадит его на 15-ть суток, - рассказал Анастасия Демидова, говоря о том, что параллельно с этим шли угрозы от ПДН о том, что ее мужа из-за этого могут уволить с работы.

Анастасия Демидова отмечает, что письменно никаких уведомлений не было, а сам муж не избегал встреч, отвечал на телефон и просто технически не мог приехать в указанное Юлией Скляровой время.

- В итоге нас поставили на учет как неблагополучную семью. А на мой вопрос почему неблагополучная, мне ответили, потому что многодетная! - рассказала Анастасия Демидова.

Проблемы с ПДН, по словам многодетной матери, нашли свое продолжение у детей в школе. Анастасия Демидова рассказала о том, что после того как она предъявила справку о болезни ребенка, ей заявили, что она ее купила.

Анастасия Демидова говорит о том, что готова в любой момент предоставить возможность посмотреть состояние жилья, детей и всего, что интересует. Она уверяет, что сотрудники приходят к ней практически в любое время и она никому не отказывает в «экскурсии» по жилью.

Александр Сафронов, который брал интервью у Анастасии Демидовой, говорит о том, что сложилась порочная практика. При ней вместо того, чтобы помогать семье у нее пытаются изъять детей, к сожалению.

- Увы. И это несмотря на серьезные изменения в области ювенальной юстиции, - отмечает Александр Сафронов.

Он отметил, что многодетная семья живет с сентября в Динской, а им даже билет на новогоднюю елку не дали, а только занимаются наказаниями и нападками.

- Я просто оградить меня и мою семью от нападок, - рассказала Анастасия Демидова, прося помощь у депутатов, партии КПРФ, СМИ и людей, которые могут повлиять на эту ситуацию.

Редакция «Блокнот Краснодар», будет следить за развитием событий вокруг семьи Анастасии Демидовой.

http://bloknot-krasnodar.ru/news/neblagopoluchnaya-potomu-chto-mnogodetnaya-tak-opr-921736



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Добавлено: 05 янв 2018 в 19:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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