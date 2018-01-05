Немка Лёллинг победила на этапе КМ по скелетону в Альтенберге, Никитина - пятая

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Немка Жаклин Лёллинг стала победительницей этапа Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.

Лёллинг в пятницу в сумме двух попыток показала время 1 минута 57,74 секунды. Второе и третье места заняли также представительницы Германии - Тина Херман (+0,13 секунды) и Анна Фернстедт (+0,43) соответственно.

Лучшая из россиянок Елена Никитина показала пятый результат, отстав от лидера на 0,76 секунды. Мария Орлова стала 11-й (+1,79), Рената Хузина - 13-й (+2,23).