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"Незаконный и противоречит здравому смыслу": Саакашвили прокомментировал приговор суда


Добавлено: 05 янв 2018 в 15:00, Категория: Политика
"Незаконный и противоречит здравому смыслу": Саакашвили прокомментировал приговор суда
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на приговор, вынесенный ему в Грузии. Накануне политик был заочно приговорен к трем годам лишения свободы. Спустя некоторое время Саакашвили прокомментировал данное решение на своей странице в Facebook.

Лидер политической партии "Движение новых сил" считает, что "украинский и грузинский олигархические режимы действуют синхронно". Саакашвили подчеркнул, что власти Украины и Грузии координируют действия, чтобы противостоять ему как оппозиционеру.
По словам политика, вынесенный ему приговор является незаконным и противоречит не только международному праву, но и здравому смыслу.

Напомним, что грузинский суд признал Михаила Саакшвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту президента Грузии.


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Добавлено: 05 янв 2018 в 15:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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