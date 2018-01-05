"Незаконный и противоречит здравому смыслу": Саакашвили прокомментировал приговор суда

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на приговор, вынесенный ему в Грузии. Накануне политик был заочно приговорен к трем годам лишения свободы. Спустя некоторое время Саакашвили прокомментировал данное решение на своей странице в Facebook.Лидер политической партии "Движение новых сил" считает, что "украинский и грузинский олигархические режимы действуют синхронно". Саакашвили подчеркнул, что власти Украины и Грузии координируют действия, чтобы противостоять ему как оппозиционеру.По словам политика, вынесенный ему приговор является незаконным и противоречит не только международному праву, но и здравому смыслу.Напомним, что грузинский суд признал Михаила Саакшвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту президента Грузии.