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«Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»


Добавлено: 05 янв 2018 в 20:42, Категория: Украина
«Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»

Украинская певица Руслана Лыжичко рассказала, как вела переговоры с главарем «ДНР» Александром Захарченко об освобождении украинских заложников.

Так, она отметила: «Конечно, они по-своему модерировали эту ситуацию, потому что рассчитывали, в том числе, что мы сможем обеспечить освобождение какой-то части. Но мы в переговорах не были настолько значимыми, просто я ехала и, как говорится, брала за горло: „Просто отдай! Я не могу тебе привезти твоих людей. Просто отдай мне наших людей“. Я говорила это лично Захарченко. И первый мой обмен был (без единого человека!) — мы приехали и забрали сразу 16 ребят».

При этом она напомнила, что этот обмен был сразу после Иловайской трагедии. Руслана уточнила: «Представь себе: 26–27 августа, когда мы уже понимали, что в Иловайске — трагедия, мы понимаем, что Киев замалчивает это, понимаем, что власть дает свою интонацию событиям, и мы уже не верим… Я знала, что «Офицерский корпус» занимается обменом военнопленных, мы сконтактировали, я говорю: «Я поеду с вами». Я скрыла эту информацию от своей семьи. Более того, со мной была мама на концерте — я группу и маму посадила в самолет, а сама говорю: «Мне надо остаться».

Кроме того, она подчеркнула, что не имеет никаких отношений с главарем боевиков Захарченко: «Какие у меня могут быть отношения с Захарченко?! У меня не может быть с ним отношений. Это человек, который… Слушай, не люблю этого слова, но это враг. Даже в нашем гимне „згинуть наші воріженьки“ — мы даже в гимне не хотим агрессивно говорить о нашем враге. Но по факту это враг, и он им остается. Не могу сказать, что я сейчас помню все наши разговоры… Приходилось очень много спорить и объяснять, почему они должны отдать мне людей. Представь, я приезжаю и мне говорят: „Ты заберешь сегодня только 15“. Я говорю: „19“. Они: „Только 15“. Я: „17“. И вот-вот я дожимаю и — представь себе».

Руслана объяснила, что точно не знает, по какой причине боевики отдавали ей украинских заложников: «По их версии: у них был какой-то особый респект ко мне за мое мужество, за мою победу на «Евровидении», за то, что я такая вся правдивая… Наверное, нам сложно слушать все эти выступления, потому что они убили близких нам людей… Поэтому давай не трогать эту тему, она очень болезненная. Но я помню эпизод, когда мы приезжаем на базу, где удерживают наших ребят, и выходят 30 наших парней, а мне из 30 нужно выбрать всего лишь 15. Я должна была сама это сделать! И я помню, как наши ребята подталкивали друг друга: «Забери этого — у него двое детей», «Забери этого — он самый младший», «Забери этого, потому что он болеет».



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Добавлено: 05 янв 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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