— В некоторых храмах рождественские богослужения пройдут утром 7 января. 16:30 — Великое повечерие, Лития.

Вечером 7 января, в Рождество Господа Творца и Спаса нашего Иисуса Христа, архипастырь совершит в Спасо-Вознесенском соборе великую вечерню и акафист Иисусу Сладчайшему. Рождество Христово — это один из главнейших христианских праздников.

Божественная литургия пройдет в кафедральном соборном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января.

Соборе Пресвятой Богородицы 9 часов утра пройдёт Божественная литургия в монастыре Иосифа Обручника (ул. Кутузова, 7). 00.00 — литургия св. Василия Великого. 23:30 — Часы. Божественная литургия (ранняя). 23:00 — народное славление (пение колядок).

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершит в Александро-Невском кафедральном соборе города Симферополя Рождественское всенощное бдение.

Добавим, 7 января оканчивается Рождественский пост и начинаются Святки.

7 января. 8:00 — Акафист Рождеству Христову.

С подробным расписанием богослужений можно ознакомиться на сайте Аткарского благочиния.