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Полиция Донецка и Горловки поздравила детей школ-интернатов с праздниками (ФОТО)


Добавлено: 05 янв 2018 в 15:15, Категория: Новости на сегодня
Полиция Донецка и Горловки поздравила детей школ-интернатов с праздниками (ФОТО)

В Донецке и Горловке стражи порядка поздравили детвору с новогодними праздниками.

Сотрудники Буденновского районного отдела полиции Донецка поздравили воспитанников специальной общеобразовательной школы-интернат № 20 для слабослышащих детей с новогодними праздниками.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Буденновского РО ДГУ.

Правоохранители регулярно приходят в гости к своим подшефным. В этот раз полицейские пришли со сладкими подарками и фруктами. Ребята подготовили для своих друзей в погонах праздничный концерт.

А в Горловке сотрудники полиции посетили неколько общеобразовательных учреждений, где тоже поздравили детей. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Горловского ГУ МВД.

Заместитель начальника — начальник полиции общественной безопасности Максим Королёв приехал с подарками к воспитанникам Горловской общеобразовательной школы-интерната l-lll ступеней. Детвора подарила гостям свое выступление, танцевальные и акробатические номера. После концерта ученики интерната вручили всем гостям новогодние поздравительные открытки, сделанные своими руками.

Начальник сектора по делам несовершеннолетних ГГУ МВД ДНР Яна Минченко совместно с инспектором СДН Калининского РО Иваном Нелепой приехали в детский социальный центр, подарили детям фрукты и с удовольствием посмотрели концерт, приготовленный воспитанниками.

«Что может быть чудесней, чем переполненные восторгом и радостью глаза детей!» — сказала Яна Минченко. «Наша задача — дарить эту радость детям».



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Добавлено: 05 янв 2018 в 15:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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