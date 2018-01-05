Прежний губернатор Воронежской области вошел в состав Совета безопасности Российской Федерации

25 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом освободил А. Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил его на пост полномочного представителя президента России в основном федеральном округе.

При всем этом из состава Совета безопасности выведен помощник президента Николай Цуканов.

Прежний руководитель Воронежской области, а сейчас полномочный уполномоченный президента в основном федеральном округе Алексей Гордеев стал членом Совета Безопасности России.

Соответствующий документ размещен 4 января на официальном сайте правовой информации.

Также, согласно указу, должность Александра Беглова изложена в новейшей редакции. Ему на замену был назначен прошлый губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

До этого Пятый канал повествовал о новом представителе Президента Российской Федерации в СЗФО.

Напомним, что до этого президент принял отставку руководителя Воронежской области Гордеева.