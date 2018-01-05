Президент Латвии предпринял очередной шаг к героизации фашизма

Президент Латвии утвердил закон о присвоении статуса участникам 2-ой мировой войны, которые воевали как против нацисткой Германии, так и против СССР. Об этом передает РИА Новости ссылаясь на информацию печатное издание Latvijas vestnesis. Исключение будет сделано только для служащих финансовых и административно-хозяйственных подразделений бывшей советской спецслужбы.

Законопроект, вызвавший бурю негодования в Российской Федерации, до этого был принят сеймом Латвии.

Закон «О статусе участника 2-ой мировой войны» вступает в силу 1 февраля этого 2018 г. Соответствующий документ подписал глава государства Раймонд Вейонис. Кроме прочего, не будут признаны ветеранами неграждане Латвии — «самым вопиющим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии», объявил Урбанович.

«Законодательный проект запрещает большей части ветеранов Красной армии получить статус участника 2-ой мировой войны», — сообщается в заявлении Урбановича. И те и остальные сейчас будут иметь однообразные права.

В обществе самой Латвии этот закон воспринимается неоднозначно.

Участниками 2-ой мировой войны, согласно тексту документа, признаны, в частности, жители прибалтийского государства, имевшие латвийское гражданство на 17 июня 1940. Всего в рядах данного легиона было около 150 тыс. человек.