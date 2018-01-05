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Провал США в Сирии: Вашингтон готовит реванш


Добавлено: 05 янв 2018 в 02:09, Категория: Новости на сегодня
Провал США в Сирии: Вашингтон готовит реванш

Поддержка вооруженных формирований отдельными странами остается ключевым фактором, препятствующим урегулированию военного конфликта в Сирийской Арабской Республике.

В последнее время сильнее других интерес сохранить устоявшуюся тенденцию по дестабилизации обстановки демонстрирует политическое руководство и военное командование США.

Накануне командующий операцией «Непоколебимая решимость» (военная операция международной коалиции против террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке — Прим. ред.) Пол Фанк заявил, что, несмотря на достигнутые США и союзниками успехи на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке продолжается распространение идеологии ИГИЛ.

Борьба с псевдо-халифатом является одним из главных предлогов, которым «гарант» мировой безопасности регулярно оправдывает незаконное присутствие в Сирии и поддержку вооруженных оппозиционных формирований, известных своими тесными связями с боевиками. Учитывая, что добровольное оставление сирийской территории по ряду причин идет вразрез с интересами международной коалиции, заявления американского военно-политического руководства об угрозе ИГИЛ повторяются с завидной периодичностью.

Примечательно, занимаясь активной информационной кампанией по поддержанию мифа о боеспособности уцелевших джихадистов-игиловцев, Пентагон и администрация Белого дома не забывают подкреплять продвигаемую теорию принятием конкретных решений. Так, тремя неделями ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в рамках которого на вооружение «прошедшей отбор сирийской оппозиции» в 2018 году предлагается выделить 393 миллиона долларов.

Также дополнительно на программу подготовки «умеренной оппозиции» Вашингтон предоставит еще 107 миллионов, таким образом, общая сумма отчислений составит пол миллиарда долларов. Как сообщает заместитель командующего операцией «Непоколебимая решимость», на данный момент подготовку прошли более 12 тысяч сирийцев, в планах на этот год продолжить наращивание численности обучаемых.

Очевидно, военные базы США в Сирии, которых насчитывается не меньше 11, станут основной кузницей, где будут коваться новые кадры.

При этом нельзя не отметить, что принадлежность обучаемого материала к представителям оппозиции вызывает большие сомнения. Наглядным тому примером является скандал, разгоревшийся вокруг американской военной базы Эш-Шаддади, расположенной на юго-востоке провинции Хасека. Как информируют российские и зарубежные СМИ на территории военного объекта США проходят обучение не менее 750 человек, включая боевиков группировки «ИГИЛ». Кроме того, информационное агентство SANA и иранское издание FARSNews сообщали, что авиация США за последний месяц не менее двух раз осуществляла эвакуацию террористов ИГИЛ* из провинции Дейр-эз-Зор в район Эш-Шаддади.

Не вызывает сомнений, что предпринимаемые Вашингтоном усилия преследуют одну главную цель. Как известно, американская инициатива по развалу очередной страны на Ближнем Востоке оказалась провальной и принесла ее авторам огромные экономические и репутационные убытки. В свою очередь, принятые решения, сопровождаемые активной информационной поддержкой, свидетельствует о планах устроить Дамаску реванш, вернув завершающийся конфликт в активную фазу.

Резюмируя, говорить, что заокеанский «партнер» уйдет из Сирии и не попытается вернуть себе статус главного «решателя» всех ближневосточных проблем, не приходится.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.



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Добавлено: 05 янв 2018 в 02:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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