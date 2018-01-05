Путин продлил запрет на провоз товаров с Украины в Казахстан через РФ

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Как следует из документа, запрет продлён до 30 июня этого года. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, кроме сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Тогда же Российская Федерация ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго в отношении украинских продуктов.

Подписанный Путиным указ предусматривает меры по обеспечению финансовой безопасности и национальных интересов РФ при проведении интернациональных транзитных перевозок грузов.

Запрет на транзитные транспортировки путем автомобильного и железнодорожного транспорта определенных товаров с территории Украинского государства был введен официальной Москвой в 2016 г. 1 июля 2016 г Путин внес изменения в указ, распространив находящиеся в нем требования на Киргизию и продлив его действие до 31 декабря 2017-ого.