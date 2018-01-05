Пьяный мужчина обстрелял охранников на станции МЦК

Двух сотрудников охраны станции Московского центрального кольца «Лихоборы» госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщил в пятницу «360» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Москве.

Сообщение о стрельбе на станции «Лихоборы» поступило в полицию в 22:17 4 января. Правоохранители незамедлительно выехали на место вызова и задержали там нетрезвого мужчину с травматическим пистолетом в руке.

Пьяный пассажир повздорил с охранниками, после чего обстрелял их из травматического оружия. Двоих стражей порядка увезли в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.

Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося.