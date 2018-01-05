Рамзан Кадыров обвинил США в подготовке «троянского коня» для Ирана

Объявление президента США Дональда Трампа об оказании поддержки активистам в Иране, прокомментировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом стало известно из сообщения Кадырова в своем твиттере. Как обозначил Кадыров, такую поддержку уже получили народы Ливии, Сирии, Ирака и остальных стран.

Чеченский руководитель также напомнил, что США уже оказывали «помощь» народам Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и иностранных государств.

Рамзан Кадыров напомнил о том, каким странам Соединенные Штаты уже «оказали помощь», и сравнил ее с троянским конем.

Напомним, что в крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста из-за увеличения цен и трудной финансовой ситуации. Как пишет «Федеральное агентство новостей», власти США возложили ответственность за смерть людей на иранское руководство.

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров критически отнесся к заявлению Президента США Дональда Трампа о возможности поддержать протестующих жителей Ирана в «подходящее время».

Между тем, Рамзан Кадыров осуждает США в двойных стандартах. Президент Хасан Роухани объявил, что к демонстрациям привели внутренние проблемы страны, хотя остальные государства занимались подстрекательством. Но в то же время необоснованная блокировка личных страниц Рамзана Кадырова в западных социальных сетях осталась незамеченной официальным Вашингтоном, напоминает портал Life.ru.