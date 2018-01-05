Раскрыты обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Балалаечник коллектива «Русская песня» Дмитрий Калинин был найден с двумя ножевыми ранениями в области сердца. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, тело 41-летнего музыканта обнаружили неподалеку от железнодорожного моста 30 декабря, в Басманном тупике в Москве. Рядом с погибшим лежал нож. Калинин пропал 27 декабря, последний раз его видели около входа в здание театра «Русская песня».

В Управлении культуры города Набережные Челны (родной город Калинина) ранее выразили соболезнования в связи с кончиной Калинина. Гибель балалаечника подтвердили волонтеры поисково-спасательного отряда «LizaAlert», которые занимались его поисками.