Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесли на 11 января

Прокуроры ГПУ подали жалобу в Апелляционный суд украинской столицы на решение Печерского регионального суда. Решение о переносе слушания было осуществлено в связи с острой необходимостью присутствия на судебном разбирательстве всех 11 человек, поручившихся за Михаила Саакашвили, так как суду будут нужны разъяснения от каждого из них. До этого они объявляли о готовности поручиться за Саакашвили, среди них прежний премьер Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Среди них есть и прежний премьер Украины Юлия Тимошенко. Сейчас слушание по данному вопросу состоится только 11 января в 13:10 по здешнему времени. Как сообщал портал Ура.ру, 3-го президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря. Генпрокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

До этого уполномоченные Генпрокуратуры Украины направили жалобу в суд украинской столицы с просьбой согласия домашнего ареста политика в качестве меры пресечения. Слушания должны были состояться 22 декабря, однако были перенесены на 3 января из-за того, что Печерский суд не сообщил материалы дела.