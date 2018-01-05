Разгалс: игроки рижского "Динамо" выдержали давление "Нефтехимика"

РИГА, 5 янв - РИА Новости, Сергей Литвак. Форвард рижского "Динамо" Френкс Разгалс заявил, что хоккеисты латвийской команды в матче КХЛ смогли выдержать давление нижнекамского "Нефтехимика", пытавшегося спасти игру.

"Динамо" в четверг дома обыграло "Нефтехимик" со счетом 2:1. Разгалс стал автором победной шайбы, реализовав большинство в середине второго периода.

"После новогоднего перерыва было немножко тяжело. К тому же в самом начале допустили ошибку, позволив сопернику использовать свой шанс и повести в счете. Но придерживались нашего плана и продолжали играть в свой хоккей. Смогли реализовать свое большинство и дальше выдержали давление соперника, который стремился спасти игру. Отсюда и положительный результат", - заявил Разгалс РИА Новости.

"Моментов было много, особенно в третьем периоде, но обе команды, видимо, устали и допускали ошибки. Могли забить и еще, но и двух шайб хватило до победы, хорошо, что все так сложилось", - добавил хоккеист.

"Динамо" в конце декабря приняло участие в Кубке Шпенглера в Давосе, что привело к дополнительным матчам и нагрузке на игроков. "На новый год получили выходной, а второго числа приступили к подготовке. Сейчас все мысли только о том, чтобы завершить сезон на удачной ноте. Мотивируем себя тем, что болельщики вновь начинают верить в нашу команду и возвращаются на трибуны", - отметил игрок.

"Мы стараемся играть для них, бьемся, к тому же многие ребята заинтересованы в том, чтобы на следующий сезон получить хороший контракт и место в составе "Динамо". Так что недостатка в мотивации у нас нет, каждый матч стараемся играть на победу", - пояснил Разгалс.