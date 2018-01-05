Разин: поражение от "Сибири" было обидным, но молодежь "Адмирала" получила опыт

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Андрей Разин заявил, что поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от новосибирской "Сибири" для его команды было обидным, но молодые хоккеисты дальневосточного клуба получили необходимый опыт.

"Адмирал" в пятницу на своем льду уступил "Сибири" в овертайме со счетом 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

"Мы хорошо начали игру, первый период переиграли соперника, второй и третий были равными, - сказал Разин, которого цитирует официальный сайт "Адмирала". - Концовка… Обидно, конечно, так проигрывать, но те молодые ребята, которые были на льду, получили необходимый опыт. Опыт для молодого вратаря (22-летнего Никиты Серебрякова). Так что двигаемся дальше. Самое главное сейчас - забыть это поражение и готовиться к следующей игре".

В следующем матче "Адмирал", идущий на 12-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, 7 января примет омский "Авангард".