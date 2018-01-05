"Реал" разгромил "Нумансию" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Футболисты мадридского "Реала" разгромили "Нумансию" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча, прошедшая в четверг в Сории, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала", в составе которого голы забили Гарет Бейл (35-я минута, пенальти), Иско (89, пенальти) и Борха Майораль (90+1).

В составе хозяев поля за две желтые карточки Пап Диаманка был удален на 59-й минуте.

В другом матче дня "Эспаньол" дома уступил "Леванте" - 1:2.

"Реал" и "Нумансия" проведут ответный матч 10 января, "Леванте" и "Эспаньол" - 11 января.