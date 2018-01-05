Российская Федерация возобновила постоянное авиасообщение с Египтом

Официальный интернет-портал правовой информации обнародовал указ Российского Президента Путина о обновлении постоянного авиасообщения с Каиром. В соответствии с президентским указом, на Каир не распространяется введенный до этого кратковременный запрет для русских авиакомпаний осуществлять воздушные транспортировки пассажиров с территории РФ на территорию Египта. Ростуризм уже позволил туроператорам торговать туры в Египет.

Впоследствии Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о восстановлении авиасообщения. До конца 2015 г. на курортах Египта отдыхали 3 млн граждан России в год, что составляло 70 процентов туристического потока страны.

Поправки в закон вступили в силу в день подписания Указа — 30 декабря. В итоге катастрофы погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

Последние два года самолеты из Российской Федерации в данном направлении не летали — действовал кратковременный запрет. Предполагается, что рейсы в столицу Египта — город Каир станут осуществляться с уже 1 февраля, но не в самом начале весны, как считалось ранее. Согласно документу, запрет на авиаперелеты сейчас не распространяется на Каир.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было остановлено в конце осени 2015. Крушение было расценено российскими спецслужбами, как теракт, в итоге катастрофы погибло 224 человека.

При всем этом египетские туроператоры уже готовят новые программы для туристов.

Вместе с тем она назвала очень положительной новостью то, что в принципе авиасообщение с Египтом возобновляется.

— Проинформировал «Газете.Ru» уполномоченный туроператора TUI.

Ограничения на полеты из РФ в другие египетские города продолжает действовать. Но возобновление полетов в известные у граждан России Хургаду и Шарм-эль-Шейх данной зимой сомнительно, говорил он: переговоры об этом будут продолжены только весной, приблизительно к середине весны.