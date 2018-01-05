«Рот радуется». В Челябинской области появился монумент пельменю

Памятник должны установить в Челябинской области, городе Миасс в непосредственной близости от музея пельменя на территории дома купца Смирнова.

Именно его образ бородоча, который сидит за столом, а перед ним на блюде лежит большой пельмень, набрал наибольшее число голосов. В конкурсе победил рисунок Юрия Федорова, изобразившего бородатого гурмана с огромным кушаньем. Он находится рядом с Музеем пельменя в доме купца Смирнова.

Праздничное открытие состоится в 12 часов перед Домом купца Смирнова. В этот же день, по случаю праздничной презентации монумента состоится конкурс на быструю лепку пельменей. Также в музее пельменя собраны песни, шутки и стихи о любимом блюде. А потом гостей ожидает гастрономический конкурс по высокоскоростной лепке пельменей «Сами лепим, сами едим».