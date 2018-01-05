Рождество Христово, что за праздник, когда отмечают, во сколько начнется праздничное богослужение, традиции и история церковного празднования. Рождество Христово православные отметят 7 января 2018 года.

Рождество Христово является одним из главных христианских праздников, установленных церковью, в честь появления на свет воплоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии Рождество входит в число двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.

В ночь с 6 на 7 января 2018 года верующие христиане отметят Рождество Христово. По преданию в этот день на свет появился Иисус Христос. Согласно христианскому вероучению, появление Спасителя стало исполнением давнего пророчества о Мессии — Сыне Божием; Иисус был непорочно рожден от Святого Духа Девой Марией, в городе Вифлееме.

Упоминание о Рождестве как об отдельном празднике относят к середине IV века. Тогда христианская церковь пыталась вытеснить культ Непобедимого Солнца, широко распространенный в Римской империи. На Руси праздновать Рождество стали со времен крещения князя Владимира в конце Х века, а традиции и обычаи этого праздника формировались веками.

В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!».

Традиционно накануне Рождества в деревнях и селах колядовали. Люди ходили по домам и угощали хозяев рождественской кутьей. За это хозяева должны были дать колядующим деньги или угощение. Рождество является началом Святок. Каждый день после праздника имеет свое религиозное значение. Святки продолжаются вплоть до 19 января – Крещения. Период с 7 по 19 января считается отличным временем для гаданий и совершения разных ритуальных таинств. Ворожили чаще всего девушки, которые хотели выйти замуж.

Начало праздничного богослужения в 23.00.