Саакашвили: Московские СМИ очень радуются тому, что со мной происходит

Допрос экс-президента Грузии Михаила Саакашвили был перенесен, чтобы не показывать сговор украинских властей с грузинским политиком Бидзиной Иванишвили. Такое мнение сам Саакашвили высказал в Facebook.

«Официальные московские СМИ очень бдительно следят за всеми перипетиями со мной и очень радуются. А украинским властям сегодня хватило ума мой допрос в последний момент перенести, чтобы совсем не палиться в своем сговоре с российско-грузинским олигархом Иванишвили, по указанию которого грузинский суд вынес мне сегодня «приговор»», – написал Саакашвили, комментируя новость о переносе его допроса на следующую неделю.

Напомним, в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы.

Фото: politeka.net