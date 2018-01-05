Саакашвили назвал вынесенный ему приговор незаконным

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого городской суд Тбилиси сегодня заочно приговорил к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при помиловании осужденных за убийство, назвал приговор незаконным.

«Он противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», – написал политик в своем фейсбуке.

Суд рассматривал факты, связанные с делом об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, которое было совершено в 2006 году. Виновными в нем были признаны сотрудники МВД Грузии, но в 2008 году Саакашвили подписал президентский указ, которым фактически освободил их в обход законной системы помилования, «создав правовую основу для их условно-досрочного освобождения».

Самого Саакашвили приговорили к четырем годам лишения свободы, но приговор был сразу же сокращен на один год на основании закона «Об амнистии».