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Саакашвили заявил, что считает Украину своим домом


Добавлено: 05 янв 2018 в 20:14, Категория: Украина
Саакашвили заявил, что считает Украину своим домом

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не намерен покидать Украину, несмотря на то, что имеет предложения работы в США.

Саакашвили добавил: «У меня же рабочая виза в Соединенные Штаты Америки. Могу работать там. И у меня, кстати, есть предложения по работе в США, я желанный гость в Польше, Литве и других европейских странах, но там я гость. А здесь, в Украине, я чувствую себя дома, поэтому взял на себя риски и не отказался вернуться сюда, несмотря на все предостережения».

Также, он подчеркнул, что его «хотят депортировать», но будет отстаивать свои права.



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Добавлено: 05 янв 2018 в 20:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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