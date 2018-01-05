Саакашвили заявил, что считает Украину своим домом

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не намерен покидать Украину, несмотря на то, что имеет предложения работы в США.

Саакашвили добавил: «У меня же рабочая виза в Соединенные Штаты Америки. Могу работать там. И у меня, кстати, есть предложения по работе в США, я желанный гость в Польше, Литве и других европейских странах, но там я гость. А здесь, в Украине, я чувствую себя дома, поэтому взял на себя риски и не отказался вернуться сюда, несмотря на все предостережения».

Также, он подчеркнул, что его «хотят депортировать», но будет отстаивать свои права.