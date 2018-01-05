Самый популярный футбольный клуб Турции ведет переговоры с топ-футболистом "Шахтера"

Бразилец Бернард, ставший одним из ключевых игроков донецкого "Шахтера", может продолжить карьеру в Турции. Согласно сообщениям тамошних СМИ, представители стамбульского "Галатасарая" уже провели переговоры с отцом футболиста, который также выступает и его агентом.Отмечается, что функционеры "Галатасарая" получили положительный ответ и теперь собираются сделать официальное предложение руководству "Шахтера".Стоит добавить, что действующий контракт Бернарда с "горняками" заканчивается летом 2018 года и в настоящий момент стороны не договорились о продлении сотрудничества.