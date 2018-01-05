СБУ предупредила об «охоте» на украинцев в РФ

Сообщение размещено на сайте СБУ. Ведомство предупредило, что украинцам опасно находиться в РФ в связи с «многочисленными задокументированными фактам русских провокаций в рамках гибридной войны».

СБУ сообщили, что русские спецслужбы задержали украинского гражданина и участника военной операции в Донбассе Олега Негоду.

ФСБ РФ «охотится» на жителей государства Украины и поездки на российскую территорию крайне небезопасны для них, отмечается в сообщении.

В оповещении Службы безопасности Украины отмечается, что спецслужбы РФ совершили «очередную антиукраинскую провокацию», якобы нелегально задержав в столице украинца.

«Служба безопасности Украины в который раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших сограждан на русской территории и что поездки в страны-агрессора крайне опасны», — сообщается в заявлении.

По имеющейся предварительной информации украинских СМИ задержание Негоды случилось еще в конце декабря.

Он также напомнил, что именно русских жителей заставляют сдавать биометрические данные для поездок в Украинское государство и подвергают видеоинтервью с сотрудниками СБУ.

Руководитель СБУ Василий Грицак призвал украинцев — особенно участников событий на востоке страны — «воздержаться от поездок в Россию».