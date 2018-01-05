Счастливый Порошенко обратился к РФ с еще одним последним китайским предупреждением

Лидер Украины Петр Порошенко обнародовал объявление, в котором «окончательно попрощался» с РФ. «„Прощай“ русской и советской империям» , — сообщил Порошенко.

Департамент консульской службы МИД Украины объявил, что путешествие украинцев в РФ - «нередко билет в один конец», передает NewsOne.

МИД Украины предупредило собственных жителей о систематических провокациях русских спецслужб против украинцев и попросило воздержаться от поездок в РФ, информирует NewsOne ссылаясь на Твиттер Департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства.

Сходное объявление украинский лидер сделал к концу весны 2017 г - после того, как Совет министров Европейского союза одобрил решение о предоставлении безвизового режима Украине.

Прощальные слова в адрес РФ звучат со стороны президента Украинского государства также не в первый раз.

Глава государства назвал данное событие одной из основных побед прошлого года для Украины. Днем спустя публично он процитировал фразу из поэзии Лермонтова, сказав «прощай, немытая Россия», а Путин в ответ пожелал украинскому лидеру держаться подальше от «голубых мундиров» в европейских странах.

Это объявление украинского лидера вызвало бурную реакцию пользователей. Порошенко подчеркнул, что «безвиз» стал одним из основных достижений украинской столицы в 2014-м году.

Порошенко обнародовал видео, чтобы припомнить, как 11 июня вступил в силу долгожданный для всех украинцев безвиз с ЕС. Однако, согласно статистике, пока украинцы не спешат пользоваться возможностью путешествовать по Европе. Для сравнения: по последней достоверной информации Еврокомиссии, до событий Евромайдана в течении позапрошлого года украинцы получили полтора млн. шенгенских виз.