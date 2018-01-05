Синоптики утверждают, что на следующей неделе столицу РФ ожидают 10-градусные морозы

Изменения произойдут уже в начале следующей недели, сообщили в погодном центре «Фобос», пишет РИА Новости. «И встает вопрос, когда это климатическое бесснежье, которого не было за 138 лет к середине зимы, закончится», — цитирует ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца РИА Новости. В итоге смена фронтов будет сопровождаться снегопадами, которые усилятся в ночь на 8 января.

Холодный фронт начнется приближаться к столице 7 января.

Также в этот вечер предполагается от 0 до -5°C, а в ночь на 8 января — от -5 до -10°C.

Метеорологи информируют, что начиная со следующей недели, погода в столичном регионе поменяется.

В столицу Российской Федерации придет холодный арктический фронт, который будет сопровождаться снежной метелью и порывистым ветром.