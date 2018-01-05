Ситуация в Иране может развиваться по сценарию Туниса или Ливии – генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери

США причастны к беспорядкам в стране – считает генеральная прокуратура Ирана. Позицию ведомства обнародовал его глава – Мохаммад Джафар Монтазери.

По его словам, США и их союзники планируют реализовать в Иране один из сценариев, которые уже были осуществлены в Ливии и Тунисе.

Международные аналитики также полагают, что руководство США причастно к беспорядкам, которые сейчас происходят в Иране. В России тоже считают, что Вашингтон пытается использовать дестабилизацию обстановки в стране в своих интересах.