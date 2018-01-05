СМИ: IFAB 22 января обсудит использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, обсудит вопрос об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, 22 января в Цюрихе, сообщает ESPN.

Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности, во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России. По наблюдениям IFAB, решения судей благодаря VAR исправлялись один раз за три матча, а время, затрачиваемое на рассмотрение спорных эпизодов, значительно сократилось.

Как отмечается, после обсуждения результатов работы VAR будет проведено голосование, чтобы представить "ориентировочную рекомендацию".

Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что чемпионат мира в России станет первым, на котором судьи смогут использовать видеоповторы.