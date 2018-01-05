Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак призвала немедленно освободить удерживаемого в России украинского политзаключенного и кинорежиссера Олега Сенцова.

В опубликованной на ее канале в Youtube видеозаписи она заявила: «Я требую немедленно освободить Олега Сенцова».

В видеозаписи сказано, что Сенцов получил уголовный срок в России лишь на показаниях двоих свидетелей, один из которых позже заявил, что свидетельствовал под принуждением. Также, там отмечается: «Кинорежиссер Олег Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы строгого режима по делу о создании террористического сообщества. Обвинение основано на показаниях двух свидетелей, которые были арестованы и один из них позже заявил, что дал показания под принуждением».

Embedded video for Собчак сделала новое заявление: «Я требую освободить Сенцова»

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