Собянин отчитался о поддержке театров в столице России

Мэр столицы Сергей Собянин 5 января объявил, что власти города сформировали новейшую систему поддержки театров.

Это позволило улучшить систему управления: «меньше бумаг, больше творческой самостоятельности». В столице уже отремонтировано 11 театров, в том числе Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл.И.

Кроме того, благодаря программе по поддержке, заслуженные артисты РФ, которые достигли пенсионного возраста, будут получать финансовую помощь от властей Москвы.

Напомним, в этом году стартовала новая правительственная программа под названием «Театральная Москва». Также заработали меры поддержки и помощи вышедшим на пенсию народным артистам.

Грантовая программа будет рассчитываться исходя из субсидий на выполнений занятий от государства, а еще выплат на поддержку театрального искусства.

В своем Твиттер он напомнил, что в 2017-ом было введено финансирование театров по системе грантов. Поддержку получат 69 из 82 городских театров. При всем этом есть условие: финансирование театра ни в коем случае не должно сокращаться. Действовать новая система грантовой поддержки начнет с 2018 года.

Новая система снобжения деньгами, разработанная столичными властями вместе с театральными деятелями и Советом художественных управляющих и начальников Московских театров начала свою работу в минувшем году в нескольких учреждениях города, подведомственных Департаменту культуры столицы. Также в рамках новоиспеченной системы для театров отменяется ряд нормативов: наполняемость зала, количество спектаклей в год, количество премьер и количество наблюдателей.

Также в течении прошлого года отреставрировали историческую сцену Малого театра.