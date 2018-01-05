Сотрудникам Белого дома запретили мобильники

Секретарь президента США Сара Сандерс сказала в четверг, что начинания со следующей недели в Западном крыле Белого дома будет воспрещено пользоваться личными мобильными телефонами, как сотрудникам, так и гостям, сообщает ТАСС. Такое объявление сделал уполномоченный резиденции американского лидера, информирует Bloomberg.

Как указало ИА Bloomberg, ссылаясь на источники в администрации Трампа, запрет на личные мобильники был введен по требованию руководителя аппарата служащих Белого дома Джона Келли.

Для рабочих целей сотрудникам Белого дома выдадут служебные мобильники. Сотрудникам, которым сотовая связь нужна в работе, выдадут правительственные устройства.

Ряд служащих выступили против нового правила. В частности, с выданных служебных сотовых телефонов нельзя посылать текстовые сообщения. В нем, в частности, расположены Овальный кабинет президента США, зал заседаний руководства, помещения журналистского корпуса и зал для брифингов и конференций.