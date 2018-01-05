США опасаются повторения «сирийского сценария» в Иране

Постоянный уполномоченный США при ООН Никки Хейли сообщила об опасности развития в Иране сирийского сценария и призвала не допустить этого. О, этом говорится в письме Хейли, распространенном накануне совещания Совета Безопасности ООН, информирует ТАСС.

Хейли выделила, что кровопролитие в Сирии началось после того, как власти стали отказывать своему народу «в праве мирно протестовать».

Данное объявление она сделала накануне встречи Совета Безопасности ООН по поводу Ирана. Запрос на встречу поступил из соедененных штатов, но она может не состояться, ежели во время голосования большинство делегаций посчитают нецелесообразным поднимать этот вопрос. Как объявил Монтазери, для создания массовых митингов в Иране была организована специальная группа, членами которой стали Израиль, Саудовская Аравия и США. Их организаторы добивались снизить цены. В итоге погибли около 20 человек, в том числе правоохранители. «Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — говорится в сообщении.

По утверждению Никки Хейли, происходящее в Иране задевает фундаментальный вопрос прав человека для иранского народа, а кроме этого вопрос интернационального мира и безопасности. По утверждению командующего КСИР, всего в протестах и последовавших за ними столкновениях с силовиками участвовали не не менее 15 тыс. человек.

Тем не менее США решили созвать Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иране.