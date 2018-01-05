США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний. Об этом сообщает американский Минфин.

Ведомство сообщает, что что вторичные санкции введены в отношении исследовательского центра Shahid Eslami, а также компаний Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries и Shahid Shustari Industries.

Глава Минфина Стивен Мнучин отметил, что санкции направлены против ведущих компаний, связанных с ракетной программой Ирана. По его словам, иранское правительство ставит программу выше благополучия иранского народа. Министр подчеркнул, что США продолжат оказывать сопротивление «пагубной деятельности» иранского режима и продолжить вводить санкции из-за нарушений прав человека.