Столтенберг: НАТО стремится к разговору с Россией, но не к «холодной войне»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что союз не желает свежей холодной войны с Россией.

РФ стала не менее уверенной в себе, но НАТО не стремится к новейшей холодной войне и желает разговора с Москвой. В НАТО настроены на разговор с Москвой.

По его словам, Альянсу необходимо взять во внимание то, что в последнее время Российская Федерация стала намного более уверенной внутри себя, чем было это раньше.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО рассчитывает на увеличение контактов и активизацию связей по различным, в том числе и военным каналам.

Столтенберг выразил надежду, что число контактов между Россией и НАТО возрастет и что активизируются связи по военным каналам. В то же время мы не стремимся к повторению «холодной войны» либо гонке вооружений. Между тем, по его словам, союз уже сейчас развивается и становится сильнее.