Теннисист Беллуччи дисквалифицирован на 5 месяцев за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бразильский теннисист Томас Беллуччи признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на 5 месяцев начиная с 1 сентября 2017 года, сообщается в релизе Международной федерации тенниса (ITF).

Проба мочи, сданная 30-летним теннисистом во время выступления на турнире в шведском Бостаде 18 июля текущего года, дала положительный результат на наличие запрещенного вещества гидрохлоротиазида и его метаболитов. Беллуччи признал нарушение, однако доказал, что прием запрещенных веществ не был намеренным или связанным с допущенной им халатностью.

Объяснения теннисиста, что вещества попали в его организм вместе с витаминными добавками, которые прописал ему врач из-за большой потери витаминов и минеральных веществ в связи повышенным потоотделением во время тренировок и турниров, были приняты.

Благодаря этому и в связи с тем, что это первое нарушение антидопинговых правил со стороны Беллуччи, вместо 4-летней дисквалификации теннисист был наказан отстранением на 5 месяцев. Дисквалификация истекает 31 января. Результаты Беллуччи на турнире в Бостаде, где он проиграл в первом круге, аннулированы, также теннисист должен вернуть призовые.