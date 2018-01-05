У Украины нет оснований для экстрадиции или выдворения Саакашвили

У экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили на данный момент «достаточно правовых статусов, которые запрещают Украине экстрадировать или выдворять его».

Такое заявление сделал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий. В частности, он отметил: «У Михаила есть достаточно правовых оснований, правовых статусов, которые не дают украинской власти в правовом поле возможности выдворить Михаила Саакашвили и экстрадировать. Даже не смотря на решение суда в Тбилиси».

По его словам, его подзащитный несколько последних лет постоянно проживает в Украине и является лицом, выступающим одной из сторон судебного разбирательства, что в соответствии с уголовно — процессуальным законодательством, не дает Украине возможностей экстрадировать его.

Также, пояснил Чернолуцкий, Саакашвили является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины, сейчас идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной.