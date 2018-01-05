Ученые предупредили об опасности колбасы и сосисок

Ученые установили, как употребление обработанного мяса сказывается на риске возникновения злокачественных опухолей. Соответствующие данные опубликованы в журнале European Journal of Cancer.Специалисты из университета Глазго провели исследование, в котором приняли участие 260 тысяч женщин среднего возраста. Выяснилось, что даже девять граммов мясных продуктов в день увеличивают вероятность развития рака молочной железы на 15 процентов. Это количество эквивалентно трем ломтикам бекона или двум сосискам в неделю.Отмечается, что опасность представляет именно обработанный продукт.Ученые утверждают, что колбаса вызывает ракРанее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает вероятность образования колоректальных опухолей на 18 процентов.