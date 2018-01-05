В 2017 г Северный флот выполнил все поставленные перед ним задачи

Северный флот выполнил в 2017-ом году 213 ракетных стрельб, две — баллистическими ракетами подводных лодок, сказали в пресс-центре флота.

Всего же боевыми кораблями и подлодками Северного флота в предыдущем 2017-ом проведено 4700 мероприятий боевой подготовки, при этом, основная часть из них — с употреблением оружия.

Морские стратегические ядерные силы, составляющие основу Северного флота, в который раз подтвердили свою готовность к выполнению намеченных целей.

Также экипажи подводных лодок Северного флота продолжали освоение новых районов плавания, в том числе в Северном Ледовитом океане. Стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования провели атомные подводные крейсеры Северного флота «Брянск» и «Юрий Долгорукий».