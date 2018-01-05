В 2018 г. в Московском метрополитене должны открыть больше 20 новых станций

На протяжении этого 2018 г. в столице России планируется запустить движение не менее чем на 20 станциях столичного метрополитена.

Он уже ознаменовал текущий год годом возведения подземки.

«Это очень сложная для возведения линия и работы на различных ее участках идут по-разному. За прошедший год мы создали большой задел и на некоторых радиусах работы уже завершаются», — объявил он.

Отрезок пути 3-го пересадочного контура, расположенный между «Петровским парком» и «Деловым центром», уже практически готов к праздничному запуску.

«По результатам данного года сооружено 20,6 километра линий метро и девять новых станций». На данный момент там налаживают путевые системы. Кроме того, будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции «Селигерская» и Калининско-Солнцевской до «Рассказовки».

Также в планах завершение строительства Кожуховской линии. «Это очень сложная для возведения линия и работы на различных ее участках идут по-разному». Ежели участок от Некрасовки до Косино почти готов, и точно будет открыт, то 2-ой радиус несколько отстает. «Всего на данной линии восемь станций», — подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, в планах на текущий 2018 г. - завершение работ на станциях «Нижняя Масловка» 3-го пересадочного контура и «Беломорская» Замоскворецкой линии.