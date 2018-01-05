В Донецке дети встретили Новый год «на фронте»

Сегодня в оккупированном Донецке сотрудники музея Великой Отечественной войны провели для детей экскурсию «Новый год на фронте», реконструировав при этом обстановку праздника в партизанском отряде и военном госпитале.

Заведующая музеем Людмила Декурно сообщила: «Воссоздавая обстановку Нового года на фронте, сотрудники нашего музея пошли на эксперимент. Впервые мы встретили своих гостей в военной форме времен Великой Отечественной войны, а саму классическую экскурсию постарались сделать театрализованной. Ребята побывали и в фронтовом блиндаже, и в военном госпитале, и у партизанского костра. И все это происходило с участием самих детей».

Она отметила, что экскурсия была организована в рамках «программы по воссоединению народа Донбасса».

Фото: