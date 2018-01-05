Вашингтон и Сеул договорились избегать конфликтов и учений во время ОИ

Лидеры США и Республики Корея договорились избегать конфликтов во время Олимпиады и совместных учений для обеспечения безопасности предстоящих Игр, сообщил по итогам состоявшегося телефонного разговора Белый дом."Оба лидера согласились избегать конфликтов (во время) Олимпиады и наших военных учений, чтобы силы США и Республики Корея могли сконцентрироваться на обеспечении безопасности Игр", — сообщил Белый дом по итогам состоявшейся телефонной беседы двух лидеров.Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы Белого дома, две страны "привержены проведению безопасной и успешной зимней Олимпиады-2018".Президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Игры представительную делегацию.