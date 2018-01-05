Вероника Попова: во время эстафет я просто с ума схожу, не могу сдержать эмоции

Мы все даем себе обещания что-то изменить в наступившем году. А кто-то решается и меняет, хотя никогда не знаешь, будут ли перемены к лучшему. Вероника Попова многое поменяла в своей карьере перед 2017-м, и этот год стал для нее особенным. Пусть ей и не удалось завоевать личную медаль в Будапеште, но не было ни одного российского болельщика в плавании, кто не выразил бы ей "респект" и не поддерживал бы до конца турнира. До самого конца - до такой важной для нее медали в эстафете.

В женском кроле у нас не все так радужно, как скажем, в мужском брассе. Вероника много лет выступает практически одна на уровне финалов чемпионатов мира и Олимпиады. Но ведь всегда хочется большего.

- Олимпиада в Рио-де-Жанейро была очень тяжелой для всех нас. Это связано и с тем допуском, который был перед ней, хоть это напрямую меня и не касалось. Это связано с атмосферой вокруг нашей, российской команды на Играх. И для меня лично с тем, что я уже тогда понимала - мне нужно что-то менять.

- Менять в плане?

- Что-то нужно было делать. Менять все кардинально, менять всю подготовку или уходить.

- Даже так?

- Да, я про себя так говорила, что или меняю что-то для прорыва в результатах, или нужно заканчивать. Была готова завязать со спортом, потому что не знала, как справиться со всей этой ситуацией. Но в итоге все же решилась на смену тренера. Я очень благодарна своему тренеру Горелику, который столько сделал для меня на первом этапе моей карьеры, но психологически уже было очень тяжело. Был какой-то застой, и я не знала, как из него выбраться. К тому же мы повздорили... В общем, настало время кардинальных перемен.

- Почему ушли к Тарасову?

- Ну я не скрою, это был, пожалуй, единственный возможный вариант для меня, тем более мой молодой человек (Вячеслав Андрусенко) тренировался в этой группе. Но перейти было сложно, а решиться, наверное, еще сложнее. Но мой Слава меня поддержал, я ушла от тренера и начала работать по-новому.

- Удалось сохранить хорошие отношения с предыдущим тренером?

- Я хочу быть максимально корректной в этой ситуации, она для нас всех была болезненной: очень рада, что все постепенно пришло в норму. Меня все это очень беспокоило, но оставить все, как есть, я просто не могла.

- Теперь тренируетесь в мужской группе. И, как понимаю, вы там одна девушка.

- Да (смеется).

- Тяжко?

- По нагрузке, особенно в самом начале после перехода, непросто. Все-таки мощности у парней и скорость другие, но это заставляет работать еще тяжелее. Наверное, это мне и было нужно - другой ориентир.

- Но есть наверняка и плюсы тренировок в чисто мужской команде. Все цветы на 8 марта вам?

- Ну это точно из приятного (смеется).

Из приятного - наблюдать то, какой путь проходит спортсмен, прежде чем подобраться к вершинам. В Шанхае видела, как после эстафеты Вероника плакала, ретируясь из микст-зоны, как радовалась первой медали на длинной воде в эстафете в Барселоне. И как пыталась скрыть разочарование, когда откровенно не получалось.

В Барселоне как было? Но это как из другой жизни. Мы очень радовались тому третьему месту. И я совсем другая была как бы (смеется). Сейчас взрослее, уже увереннее, и вообще забавно все это вспоминать. Это был особенный момент, Юля еще перед этим личную медаль выиграла.

- Про Казань вспоминать хочется?

- Про Универсиаду - да, про атмосферу на трибунах на чемпионате мира хочется вспоминать. Результат тогда был, конечно, совсем не тот.

Когда в Будапеште, перед которым она решилась на очень важный в карьере шаг, Попова проиграла на 200 м кролем 0,08 секунды третьему месту, хотелось, чтобы следующий день все исправил для нее. Но в эстафете 4х200 метров женской команде опять не хватило нескольких сотых до медали. Попова тогда прошла мимо и плакала, но уже не как в Шанхае, почти по-детски, а от досады. "Веронику пока лучше не трогать", - сказала тогда Вика Андреева.

- Вы командный боец?

- Я думаю, да, но это, как мне кажется, все-таки со стороны виднее. Но я правда очень люблю эстафеты. Личные медали - они невероятно престижные, конечно. Но эстафеты - это особый дух, особый настрой. Во время эстафет я просто с ума схожу, адреналин зашкаливает.

- Вы всегда очень бурно реагируете на результат.

- Мне сложно сдержать эмоции. Нужно, чтобы какое-то время прошло, чтобы я отошла что ли.... Поначалу да, реакция самая бурная, ничего не могу с этим поделать (смеется).

А уж какая была радость в последний день от медали в "комбинашке". Перед стартом девчонки распевали песню про "батяню комбата" и "угрожали" Свете Чимровой, что уйдут в декрет, если не будет медали.

- Теперь-то куда уйдем? Останемся. До Токио, конечно.

Перемены в Веронике за эти годы - разительные. Бывший главный тренер Сергей Колмогоров рассказывал, что из нее уже вырос настоящий лидер команды, и на сборах это остро чувствуется. А еще Вероника вышла замуж за Вячеслава Андрусенко сразу после чемпионата мира в Будапеште.