Во Франции пик эпидемии гриппа, уже умерли более 30 человек

Во Франции за период с 25 по 31 декабря заболеваемость гриппом или болезни, похожие на грипп, выросло более чем на 80%.

«Последняя неделя декабря была ознаменована частым обращением к врачам. Обратились 11,5 тысячи человек с соответствующими симптомами с 25 по 31 декабря», — говорится в сообщении еженедельного бюллетеня о состоянии общественного здоровья.

За прошедшую неделю зарегистрировано 527 обращений к врачам на 100 тыс. жителей против 349 обращений в 100 тыс. жителей за предыдущий период.

От гриппа и осложнений умер 31 человек.

МЗ Франции призывает к вакцинации, как единственного эффективного и действенного способа и напоминает, что как частое мытье рук или ежедневное проветривание дома — лучшие враги гриппа.