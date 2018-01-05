В Сирии 31 декабря были уничтожены семь русских самолетов

Два неназванных «военно-дипломатических» источника из РФ, цитируемые «Коммерсантом», подтвердили в среду минометный обстрел, проведенный 31 декабря неизвестными из «радикальных» группировок по целям на авиационной базе.

Официального подтверждения данной информации от Минобороны пока нет. Кроме того, от попадания снаряда взорвался склад боеприпасов.

Число пострадавших русских военных, как утверждается, могло составить больше десятка. Во время перелета 31 декабря со Хмеймима в другой район Сирии Ми-24 потерпел крушение из-за технической неисправности.

До этого Минобороны РФ сообщило о том, что 31 декабря в сирийской провинции Хама потерпел крушение русский боевой вертолет Ми-24, в итоге катастрофы погибли два пилота, бортмеханик вертолета был эвакуирован на авиабазу Хмеймим.

Как передает «Ъ» ссылаясь на собственные военно-дипломатические источники, ЧП случилось 31 декабря. Оборонное ведомство подтвердило только крушение вертолета Ми-24. Напомним, в конце сентября 2015-ого года воздушно-космические силы начали кампания борьбы с радикальными группировками. Два пилота погибли, бортмеханик получил травмы. Примечательно, что еще 7 декабря глава основного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) на освобожденной территории в Сирии.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

Сообщения «Коммерсанта» об уничтожении 7-ми самолетов в Минобороны опровергли.

Стоит обозначить, что после публикации материала газеты группа расследователей Conflict Intelligence Team написала в своем Telegram, что ни одна группировка боевиков за минувшие некоторое количество дней так и не взяла на себя ответственность за произошедшее. По их сведениям, базу «Хмеймим» обстреляли боевики.

При всем этом высокопоставленные русские военные не один раз обвиняли коалицию во главе с США в создании в Эт-Танфе (провинция Хомс) базы.