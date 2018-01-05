Деятельность литовско-российской межправительственной комиссии по торгово- экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в настоящее время возобновлять нецелесообразно, об этом пишет ТАСС.

Меж тем, премьер Саулюс Сквернялис до этого утверждал о необходимости восстановления работы данной комиссии. Невзирая на продолжающуюся инспирацию ЕС антироссийских санкций, политики стран-«лимитрофов» новосозданного Западом «санитарного кордона» один за одним пробуют поэтапно вывести свои отношения с Россией на прошлый уровень.

Сквярнялис заметил, что между Литвой и Россией необходимо восстановить контакты такого уровня.

Сквернялис напомнил о том, что соседняя балтийская республика — Латвия — удачно восстановила с Россией работу соответствующей комиссии летом прошедшего года.

Она сообщила, что у Литвы «важнейшие стратегические вопросы», в том числе в сфере транспорта, энергетики и торговли, решаются в рамках европейского союза. Он считает ненормальным, что у Литвы — единственной из стран европейского союза - нет каналов на политическом уровне для разговора с Россией.

«Важнейшие стратегические вопросы энергетики, транспорта либо торговли решаются с привлечением ведомств ЕС».

По ее словам, двусторонние контакты на высочаешем уровне могут жить у стран, демонстрирующих дружеские отношения. Якобы Москва всегда использовала энергетические, торговые и остальные инструменты как средство политического давления на иные страны, и «опыт Литвы это подтверждает».

До этого комиссия, деятельность которой была заморожена в 2012, занималась вопросами торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.