Юрист прокомментировал информацию о выдаче Саакашвили властям Грузии

У Михаила Саакашвили достаточно правовых статусов, которые запретят экстрадировать его в Грузию.Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил юрист Руслан Чернолуцкий, представляющий интересы бывшего губернатора Одесской области и третьего президента Грузии.Адвокат также добавил, что его подзащитный несколько последних лет постоянно проживает в Украине, а также является одной из сторон судебного разбирательства, которое происходит в Украине.Напомним, накануне суд Грузии заочно осудил Михаила Саакашвили на три года лишения свободы по "делу о злоупотреблении служебными полномочиями в бытность президентом Грузии".