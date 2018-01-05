Юристы Трампа планируют предотвратить публикацию книги о Белом доме

Об этом в четверг передала газета The Washington Post.

В издательский дом Henry Holt & Company уже направлено письмо, в котором защитники Трампа разъясняют свои требования. По утверждению юриста, против создателей книги могут выдвинуть обвинения, в том числе в клевете.

Предупреждения также были ориентированы экс-советнику президента США Дональда Трампа — Стиву Бэннону, которому юристы напомнили про подписанное им соглашение о нераспространении секретной информации. «Вы нарушили договоренность, обсуждая с создателем Майклом Вулффом господина Трампа, членов его семьи и компанию, раскрывая господину Вулффу конфиденциальную информацию, а кроме этого допуская пренебрежительные и в ряде случаев клеветнические заявления», — утверждается в письме. Юрист потребовал от Бэннона сохранить любую документацию либо записи для последующего разбирательства.

В среду британская газета The Guardian обнародовала некоторые отрывки из книги.

Понятно, что в книжке Бэннон осуждает «предательскую» и «непатриотичную» встречу уполномоченных Трампа, включая Дональда Трампа-младшего, с юристом из Российской Федерации Натальей Весельницкой.

Стив Бэннон: «Даже ежели вы считаете, что это не было изменой или непатриотичным или нехорошим делом, может показаться на первый взгляд, нужно было сразу позвонить в ФБР».

Письмо схожего содержания получил и прежний главный помощник Трампа Стивен Бэннон, на основании интервью с которым и была написана скандальная книжка. Он объявил, что «когда Бэннона сократили, он не только лишь потерял работу, однако и сошел с ума». Американский лидер утверждал, что его главный стратег и в прошлом один из его ближайших союзников на самом деле не имел на него никакого воздействия, он также играл небольшую роль в предвыборном штабе. В то же время сам Трамп поблагодарил Бэннона за его службу и за роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.

Бэннон до прихода в команду Трампа руководил сайтом «Брейтбарт», который считается рупором крайне правых.