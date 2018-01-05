Юрзинов: "Сибирь" вовремя забила нужные голы в матче двух равных команд с "Адмиралом"

Встреча "Адмирал" - "Сибирь", прошедшая в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.
"Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы переломить ход встречи, хотя моменты были как у нас, так и у соперника. Мы лучше сыграли в атаке. Забили вовремя нужные голы. Хорошо, что выиграли. Сегодня была игра двух равных команд", - сказал Юрзинов, слова которого приводит официальный сайт "Адмирала".
"Мы ожидали такой игры, - добавил главный тренер "Сибири", - "Адмирал" начал очень здорово. В первом периоде у нас не было шансов, мы все время играли в обороне. Хорошо, что пропустили один гол. К середине второго периода у нас пошли всплески при игре в атаке, но соперник забил второй гол. Было непросто".