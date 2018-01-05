Юрзинов: "Сибирь" вовремя забила нужные голы в матче двух равных команд с "Адмиралом"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против владивостокского "Адмирала" заявил, что игра была равной, но забитые вовремя нужные голы помогли хоккеистам новосибирского клуба добиться успеха в овертайме.

Встреча "Адмирал" - "Сибирь", прошедшая в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

"Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы переломить ход встречи, хотя моменты были как у нас, так и у соперника. Мы лучше сыграли в атаке. Забили вовремя нужные голы. Хорошо, что выиграли. Сегодня была игра двух равных команд", - сказал Юрзинов, слова которого приводит официальный сайт "Адмирала".

"Мы ожидали такой игры, - добавил главный тренер "Сибири", - "Адмирал" начал очень здорово. В первом периоде у нас не было шансов, мы все время играли в обороне. Хорошо, что пропустили один гол. К середине второго периода у нас пошли всплески при игре в атаке, но соперник забил второй гол. Было непросто".